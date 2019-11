Bellanova gela Zingaretti | rissa continua Iv-Pd

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 5 novembre 2019) Non c’è tregua tra il Partito Democratico e Italia Viva. Dem e renziani se li danno di santa ragione sin dal primo giorno della nascita della creatura di Matteo Renzi. Ogni pretesto è buono per sferrare un colpo basso all’avversario. L’ultimo attacco arriva da Teresaall’indirizzo di Nicola. Il ministro delle Politiche agricole non ha apprezzato le parole del segretario Pd, sulla minaccia di staccare la spina al governo Conte qualora non fossero cessati gli attriti all’interno della maggioranza. “Questi sono gli ultimatum che poi diventano penultimatum – tuona l’ex sindacalista Cgil -. Tolgono credibilità alla politica. Una coalizione ha il dovere di confrontarsi. Se anche il ministro dell’Economia dice che ci si può confrontare, è evidente che il Parlamento deve poter discutere”. Come dire, altra benzina sul fuoco. Ma non basta. L’esponente dell’esecutivo ...

