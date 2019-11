Sondaggio di Alessandra Ghisleri a Tagadà | Elettori preoccupati per le micro-tasse

L’Allieva 2 sul set - documentario in collaborazione con Detect H2020 e la Link Campus University che lanciano il Sondaggio sulla serie tv con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale aspettando l’Allieva 3 : L'Allieva 2 sul set, il video reportage sulle location della seconda stagione Esattamente un anno fa andavano in onda su Rai 1 le prime 2 puntate de l’Allieva 2. Oggi, in occasione dell’anniversario, esce ...