Maltempo | salvati 5 escursionisti rimasti dentro una grotta in Trentino

Maltempo in Trentino - in 5 salvati in una grotta allagata : Il Buco del diavolo: così chi chiama la grotta che, in Trentino, stava per costare la vita a un gruppo di 5 escursionisti. Le cinque persone sono entrate nella grotta, detta "Bus del Diaol", che si trova in località Patone, in zona Moletta di Arco, provincia di Trento, ieri in serata. La caverna è abbastanza pianeggiante, il dislivello è limitato, ed è lunga circa 800 metri. A causa del forte Maltempo, e delle piogge ...

Maltempo - travolto da un fiume di fango : un morto in provincia di Ragusa. Altri 16 salvati dai vigili del fuoco. Scuole chiuse a Catania : La sua auto è stata travolta da un fiume di fango mentre percorreva la statale 115 vicino a Noto, nel Ragusano. E per lui non c’è stato scampo. Dato per disperso per tutta la notte, il suo corpo è stato ritrovato in mattinata. L’ondata di Maltempo che si sta abbattendo sulla Sicilia provoca un morto, un’agente di polizia penitenziaria. La forza del torrente esondato ha risparmiato altre 16 persone, salvate dai vigili del fuoco, ...

Salvati dai loro gatti : la storia di Claudio e Sabrina - vivi dopo il crollo della loro casa per il Maltempo nel nord Italia : «Mia moglie si è alzata dal letto perché Simba e Mosè, i nostri gatti, facevano rumore e ci hanno svegliati. Quando è andata a vedere, si è accorta che stavano giocando con un calcinaccio. Era appena caduto dal soffitto. È grazie a loro se siamo salvi». E’ quanto raccontato a “il Secolo XIX” da Claudio Piana, di Campo Ligure, che insieme alla moglie Sabrina Pellegrini, lunedì notte è dovuto fuggire dalla propria casa mentre «si ...