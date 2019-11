Fortnite | Jarvis ' Jarvis' Kaye | membro del FaZe Clan | è stato bannato dal gioco

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 4 novembre 2019) Epic Games hapermanentemente un giocatore del, per aver caricato dei video in cui utilizza dei cheat sul suo secondo account. Nonostante questo non sia il suo account principale ed il giocatore non era in un'ambiente competitivo, Epic Games ha deciso di porre fine alla sua carriera.ha pubblicato un video in cui spiega ai fan il motivo per cui è: "Non sono sicuro di quanti di voi lo sappiano, ma in realtà sonodaper sempre" ha dichiarato "Di recente, ho pubblicato alcuni video in cui usavo un aimbot in modalità Solo e Playground. Tutto quello a cui stavo pensando mentre realizzavo quei video è che questi video sono divertenti e interessanti da vedere per voi ragazzi. Non ho nemmeno pensato di poter esserea vita daper questo".Per il giocatore è un vero e proprio duro colpo: "E' davvero ...