ArcelorMittal pronta a lasciare l' Ilva di Taranto

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 4 novembre 2019)lascia l’. La società Am InvestCo Italy ha notificato ai commissari straordinari dell’la volontà di rescindere l’accordo per l’affitto con acquisizione delle attività diSpa e di alcune controllate acquisite secondo l’accordo chiuso il 31 ottobre. Lo si legge in un comunicato della multinazionale.“Secondo i contenuti dell’accordo” del 31 ottobre 2018“ha chiesto ai Commissari straordinari di assumersi la responsabilità delle attività die dei dipendenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione” della volontà didil’. Giorni fa i vertici di, col nuovo ad Lucia Morselli, hanno incontrato i ministri Patuanelli (Mise) e Provenzano (Mezzogiorno) affermando come la crisi del ...

