Di Maio | La plastic tax serve a dare una scossa

Plastic tax - Di Maio : “Serve a una svolta - passo per nostri figli e imprese. Gli altri si riempiono bocca con l’ambiente e adesso dicono di no” : Una misura pensata per “dare una scossa” e “invertire la rotta” sul tema dell’ambiente. “Un passo concreto per il futuro dei nostri figli e delle nostre imprese”. Luigi Di Maio difende a spada tratta la Plastic tax, fortemente messa in discussione negli ultimi giorni da illustri alleati in maggioranza come Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva ha definito le misure previste in manovra su auto aziendali, ...