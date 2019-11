Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 3 novembre 2019) Il Circo della F1 si trascina verso la fine della stagione, e Lewis Hamilton si avvicina al suo sesto titolo mondiale. La matematica ancora non lo conforta, ma per il fuoriclasse inglese delle quattro ruote e' solo questione di tempo. Intanto pero' incassa una delusione, perche' a volte anche i fenomeni non si dimostrano tali: ad Austin, nelle prove ufficiali del Gp degli Usa, ha ottenuto solo il quinto tempo e dovra' accontentarsi di partire dalla terza fila, posizione alla quale certo non e' abituato. "Devo accettare cio' che e' successo - commenta il britannico - e guardare avanti. Che prospettive avro' partendo dalla terza fila? Non ci sto pensando, devo ancora digerire quello che e' successo qui".In pole partira' il compagno di team di Hamilton, quel Valtteriche ha tirato fuori dal cilindro il meglio di se' e girando in 1:32.029 ha stabilito il miglior tempo e ...

ilfogliettone : Bottas vola in prova, Vettel lo 'tallona' - - contribuenti : F1, Usa: Bottas vola in prova, Ferrari Vettel lo 'tallona' LA GRIGLIA DI PARTENZA -