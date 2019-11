Morgan | «Mi vogliono morto»

Fonte : vanityfair

(Di sabato 2 novembre 2019)a Radio2a Radio2a Radio2a Radio2a Radio2a Radio2a Radio2a Radio2Sono trascorsi pochi minuti dall’orario dell’appuntamento:si presenta con un lungo mantello nero nella sede Rai di via Asiago prima di iniziare le prove di Cantautoriadio Live, il programma che andrà in onda sabato 2 novembre alle 21 su Radio2 (poi disponibile in podcast). L’ex Bluvertigo racconterà Domenico Modugno insieme a Massimo Ranieri, Renzo Arbore, Vinicio Capossela, Simone Cristicchi, Petra Magoni e 21 elementi dell’Orchestra Notturna Clandestina del Maestro Enrico Melozzi. «Forse ci sarà anche Silvio Berlusconi che canterà Il posto mio scritta da Tony Renis», rivela l’ex marito di Asia Argento, «ma lo scopriremo solo stasera: Silvio ci sta pensando». Che sia una boutade? «Sul cellulare ho dei messaggi di Francesca Pascale», dice sorridendo il ...

grecale66 : RT @Gianfra79238417: 1996/1999 OPERAZIONE CRISTAL. La germania e la francia non vogliono l italia nel 2000 in europa. Conti disastrosi. Pro… - Teresat14547770 : RT @Gianfra79238417: 1996/1999 OPERAZIONE CRISTAL. La germania e la francia non vogliono l italia nel 2000 in europa. Conti disastrosi. Pro… - RKerobi : RT @Gianfra79238417: 1996/1999 OPERAZIONE CRISTAL. La germania e la francia non vogliono l italia nel 2000 in europa. Conti disastrosi. Pro… -