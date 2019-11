Maxi tamponamento in autostrada | cancellata una famiglia vicentina

Fonte : today

(Di sabato 2 novembre 2019) Le vittime dell'incidente avvenuto sull'A13 Bologna-Padova sono padre, madre e figlia di 5 mesi rimasti coinvolti...

Notiziedi_it : Maxi tamponamento in autostrada: morti tre trentenni - infoitinterno : Maxi tamponamento in autostrada: morti tre trentenni - zazoomblog : Maxi tamponamento in autostrada: morti tre trentenni - #tamponamento #autostrada: #morti -