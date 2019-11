Damiano Er Faina | la trans Giulia Giannini | «Sono andata a letto con lui mentre era

Damiano Er Faina ha tradito Sharon con una trans? La confessione choc : Gossip Temptation Island Vip: Damiano Er Faina nei guai? La clamorosa rivelazione della trans Giulia Oggi il settimanale Nuovo ha lanciato un gossip su Damiano Er Faina che se confermato avrebbe del clamoroso. Di cosa si tratta? In pratica la transgender Giulia Giannini ha rilasciato una lunga intervista al magazine diretto da Riccardo Signoretti. E in questa occasione ha fatto una confessione choc su Damiano Er Faina di Temptation Island Vip ...

Damiano Er Faina ha tradito Sharon Macrì con la trans Giulia Giannini? : La trans Giulia Giannini, nelle scorse ore, ha rilasciato un'intervista al settimanale 'Nuovo', in edicola questa settimana, raccontando dettagli scottanti su una serata di passione con Damiano Er Faina, fidanzato ufficialmente con Sharon Macrì, con cui ha partecipato all'ultima edizione di 'Temptation Island Vip' su Canale 5: Conosco tantissime persone che vanno con i trans, dai politici importanti ai calciatori. Ho conosciuto anche Damiano ...

Uomini e donne - lite furiosa tra Tina Cipollari e Damiano Er Faina : ‘Te la faccio pagare’ : Puntata a dir poco infuocata quella di Uomini e donne in onda giovedì 3 ottobre. Ospite in studio Damiano ‘Er Faina’ con la fidanzata Sharon direttamente da Temptation Island Vip, e per Tina Cipollari questa è l’occasione giusta per chiarire vecchi attriti. Damiano infatti alcuni anni fa ha realizzato un video contro l’opinionista che sostiene che ad essere stato offeso sarebbe stato anche uno dei suoi figli, ...

Damiano Er Faina sfida Sossio Aruta : “Pure le pulci hanno la tosse” : Temptation Island Vip: Damiano Er Faina replica a Sossio Aruta Damiano Er Faina, inutile negarlo, è stato uno dei concorrenti più discussi di questa seconda edizione di Temptation Island Vip. La sua partecipazione ha scatenato non poche polemiche, anche da parte di alcuni ex concorrenti dello show. Uno tra tutti? Sossio Aruta! Il calciatore, durante la messa in onda del programma, ha più volte preso di mira l’influencer sul web e, ora ...

Damiano Er Faina chiede scusa a Sharon Macrì : “Sono stato debole” : Temptation Island Vip: Sharon Macrì perdona Damiano Er Faina Damiano Er Faina e Sharon Macrì sono tornati insieme. Se l’influencer durante il primo confronto della serata aveva abbandonato Temptation Island Vip da single, e non per sua volontà, la seconda volta gli è andata decisamente meglio. Damiano, infatti, ha chiesto ad Alessia Marcuzzi la possibilità di avere un nuovo confronto con la sua fidanzata. Sharon, contrariamente a quanto ...

Temptation - Damiano Er Faina nel mirino di Lidia Vella : ‘Secondo me non stanno insieme' : Non c’è pace per Damiano Er Faina. Il romano questa volta è finito nel mirino di Lidia Vella. Tra i due non è mai corso buon sangue. La gieffina ai tempi del Grande Fratello, in più occasioni è stata oggetto dei video di Damiano. La Vella dopo essere stata ospite a Radio Radio nella trasmissione radiofonica Non succederà più, ha detto la sua sulla partecipazione di Damiano Coccia al reality dell’amore. La giovane senza troppi peli sulla lingua è ...