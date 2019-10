Pure i nomadi elogiano il metodo Lega: Noi, contenti dello sgombero

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Il campodi Ferrara sgomberato dall'amministrazione di centrodestra dopo 30 anni. Gli ex abitanti ora sono stati trasferiti altrove: "All'inizio eravamo arrabbiati, ma ora siamo

WellnessCoachFF : @matteosalvinimi Campo nomadi smantellato... sì. Ma i nomadi sono ospiti nelle case popolari, pagano i cittadini, c… - RossanoBella : @CarloCalenda Carlo, mentre tu litighi con tutto Twitter, la Lega tra poco la votano pure al campo nomadi di Via Salviati - RobertoSalvi989 : RT @angelo_ra_: @chiossimanuela2 Questo fatto è accaduto in Spagna ma pure da noi funziona esattamente così, questo in all.è del 2014 ma è… -