Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 31 ottobre 2019) La favola Var è già finita. Anche indove era appena iniziata. Tanto che ora, dopo settimane di dibattito e polemiche sempre più accese, ha sempre più sostenitori la proposta di sospenderla fino a nuovo ordine. Lasciarla lì a decantare, per studiarne meglio il funzionamento e magari cambiarla un po’. Ne scrive anche oggi il Guardian, mentre in Italia infuria il caso-Napoli e il tema politico dell’utilizzo selettivo della tecnologia. Il prossimo mese ci terrà una riunione dei club della Premier League per discutere proprio dell’implementazione della Var e soprattutto per esaminare i motivi per cui gli arbitri evitano di ricorrere al monitor a bordo campo. Un problema di prassi, che da noi è di strettissima attualità. “La maggior parte di noi – scrive Paul Wilson – immaginava la possibilità di ricorrere a rapido controllo del replay, per ...

napolista : E in Inghilterra vogliono sospendere la Var: “Non risolve problemi, li crea” - HenryVI23602977 : @Capezzone @StufaMarcia1 @borghi_claudio in inghilterra la democrazia appartiene al popolo, i ministri sono li per… - AndreaCattani2 : @Sport_Mediaset Vogliono fare come in Inghilterra. I poveri al pub e i ricchi allo stadio. I tempi cambiano -