Volevo Fare la Rockstar…e poi ho smesso | su Rai 2 e RaiPlay dal 30 ottobre

Fonte : dituttounpop

(Di mercoledì 30 ottobre 2019)la Rockstar…e poi hoda un blog la nuova serie tv di Rai 2 in streaming subito disponibile su Rai Play Rai 2 strizza l’occhio ai più giovani e da mercoledì 30lancia una serie tv in 12 episodi divisi in 6 prime serate che nasce on line da un blog e avrà una vita in parallelo on line in streaming su Rai Play.la rockstar…e poi hoè infatti immediatamente tutta disponibile in streaming da vedere in ogni momento. La serie nasce dal blog di Valentina Santandrea che raccontava on line la sua vita di mamma ed ex ragazza col sogno dila rockstar. Una storia vera che si è trasformata in fiction grazie a Rai Fiction e Pepito Produzioni.la rockstar… e poi ho– La trama A sedici anni, Olivia era una ragazza ribelle e che sognava di mettere a ferro e fuoco il mondo con la sua band rock. A 27, Olivia ...

