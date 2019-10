Un kayak che si assembla in tre minuti? Ce l’ho

Fonte : wired

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Una canoa monoposto facile dare e agevole da trasportare è l’idea che ha favorito il successo di Pa, azienda nata tre anni fa dall’idea di quattro ragazzi decisi a rendere più semplici le operazioni per gli appassionati della pagaiata. Il gruppo del Connecticut ha rinnovato la gamma per offrire maggiore spazio nella cabina di guida, in particolare per le gambe del canoista. Diviso in sei parti che, una volta smontata la canoa, si infilano l’una dentro l’altra riducendo il volume a poco più di un metro di altezza, semplificandone il trasporto grazie a una valigia con le ruote che consente di rinunciare al portapacchi dell’auto e alle non semplici manovre per fissare il, il Bluefin 142 richiede meno di treper il montaggio e l’entrata in acqua. (credit Pa) Lunga 4,2 metri, con i singoli pezzi tenuti insieme da lacci a tenuta stagna in acciaio inossidabile ...

