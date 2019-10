54 anni fa usciva My Generation degli Who | una dinamite pronta ad esplodere in televisione

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 29 ottobre 2019) Dal titolo profetico, MyWho era già un inno generazionale che rompeva le corde, le righe, gli schemi e i timpani. Era qualcosa di diverso, talmente eterogeneo rispetto a quanto girava nelle radio che divenne addirittura una sorta di manifesto del movimento mod nato in Gran Bretagna sul finire'50. Se tutti conosciamo gli Who, tutti pensiamo a Keith Moon, la vera anima della band che ancora oggi, con non poche polemiche, viene riconosciuto come il primo vero batterista rock della storia della musica. Al suo stile disordinato e violento si coniugava, per forza di cose, il suo tenore di vita condotto sempre all'eccesso, e per la prima volta al mondo la vera rockstar non imperava dietro un microfono ma sedeva sullo sgabello, dietro le pelli. Myè ancora oggi il brano del giro di basso di John Entwistle e del canto tartagliato di Roger ...

