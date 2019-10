Inter – Approvato il bilancio | Zhang soddisfatto | “la nuova era è iniziata”

Fonte : sportfair

(Di lunedì 28 ottobre 2019)dopo l’assemblea degli azionisti dell’: le parole del presidente nerazzurro Si è tenuta oggi l’assemblea degli azionisti dell’, che haildell’esercizio finanziario 2018/19: conti ancor ain rosso, ma fatturato in crescita per i nerazzurri, con ricavi che salgono a più del doppio dei fatturati precedenti all’arrivo di Suning. “Laera dell’è iniziata e il club ha avviato un significativo percorso di crescita per portare l’al top del settore. Con l’impegno di tutti lungo questi tre anni siamo certi di aver posto fondamenta solide, e ora il club ha ottenuto una posizione più alta nel panorama dello sport, grazie al rafforzamento della società. I risultati ottenuti sul campo, gli investimenti e l’espansione del valore del nostro brand sono la prova ...

