Stop Juve | Inter e Napoli La Serie A è vivissima ma la Champions è un serio problema

(Di domenica 27 ottobre 2019) La buona notizia che arriva dalla nona diA è che il campionato non è per nulla finito.hanno certamente perso l'occasione per avvicinare la capolista, ma il primato dellaA non è inattaccabile come forse qualcuno cominciava a credere. Lapenalizza le formazioni più importanti a favore di quelle che non disputano il torneo continentale. Il dispendio di energie fisiche e psicologiche imposte dallaè stato pesantemente pagato dalle tre squadre più importanti dellaA. InA le insidie si nascondono in ogni campo ed in ogni partita.ne hanno avuto una dimostrazione simultanea dopo aver completato in modo positivo il terzo turno di. Sorride solo l'Atalanta sommersa di reti ine vincitrice a valanga contro l'Udinese. Gli uomini di Sarri sono stati fermati a Lecce, con i ...

