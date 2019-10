Ducefobia? Servirebbe un po’ di sana cretinofobia | piuttosto

Fonte : fanpage

(Di domenica 27 ottobre 2019) Alessandra Mussolini propone il reato di "" contro chi espone immagini "violente" del Duce. In realtà è il solito modo di riuscire a meritarsi qualche riga sui giornali e galleggiare un po' a livello di visibilità. Eppure l'unica malattia che ci sarebbe da augurarci sarebbe proprio una -fobia, la, un'inarrestabile avversione per le sparate di chi non avendo nulla da dire prova solo a fare molto rumore.