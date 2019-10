Fonte : ilnapolista

(Di domenica 27 ottobre 2019) L’Inter non supera la sua prova di maturità contro il Parma dopo un primo tempo bruttissimo e una ripresa giocata bene, scrive Fabriziosu Libero. A Conte non riesce il sorpasso allae certamente non sarà felice perché ha capito che l’accoppiata Champions-campionato difficilmente gli permetterà di ripetere le prestazionidel suo primo anno. Ma nemmeno lavince e i campioni in carica sono costretti a rallentare. E allora viene fuori la tendenza tipicamente italiana del “drammatizzare” e dell'”esaltare”. La, che fino a ieri era osannata come “la squadra di Sarri” che “finalmente gioca, mica come ai tempi di Allegri” che vince e convince, dopo un pareggio a Lecce diventa una squadra “troppo lenta” che non concretizza e si rimpiange Allegri che certe partite, invece, le vinceva. “È ...

napolista : Biasin: i tifosi della #Juve e la sindrome del pesce rosso (resettano la memoria a ogni giro di boa) - ilNapolista -