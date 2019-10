Assicurazioni | Thomas Buberl di Axa vorrebbe ricorrere all' Intelligenza Artificiale

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 27 ottobre 2019) Leprossimamente potrebbero essere legate all', amministratore delegato di Axa, in una recente intervista rilasciata al Financial Times, ha annunciato che presto entrerà in concorrenza con i colossi del web. Già da un po' di tempo si parla delle intenzioni di multinazionali come Google e Amazon di lanciarsi nel settore assicurativo per introdurre dei progetti volti a digitalizzare l'intero comparto. In effetti, Deloitte ha rivelato che gli investimenti stanno diventando sempre più corposi, infatti lo scorso anno sarebbero stati spesi ben 2,6 miliardi di dollari nelle, ai quali andrebbero aggiunti i 2,2 miliardi di dollari del primo semestre del 2019....

uovafritte : @moro_thomas @VotaSpartaco @Amos8125 la tecnologia indossabile per la salute (Wearable technology healthcare) verrà… -