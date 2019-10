Terremoto di magnitudo 3 4 a Milo | la terra trema di notte

Nella notte c’è stato un piccolo Terremoto di magnitudo 3 - 4 in provincia di Catania : Nella notte tra venerdì e sabato, alle ore 3.17, c’è stata una lieve scossa di terremoto di magnitudo 3,4 con epicentro a Milo, in provincia di Catania, e con ipocentro a 5 chilometri di profondità. Non sono stati segnalati feriti

Terremoto - scossa di magnitudo 3.3 vicino a Chioggia : Una scossa di magnitudo 3,3 è stata registrata nel mare Adriatico davanti a Chioggia (Venezia). L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia l'ha rilevata a otto chilometri di profondità. Non sono stati registrati danni a persone e cose. La scossa rientra nell'ambito di uno sciame sismico che ha interessato l'Italia con diverse scosse di Terremoto.

Terremoto in Toscana - scossa di magnitudo 2.5 scuote la Versilia : “Boato poi ha tremato tutto” : Paura in Versilia, dove alle 5 di oggi, venerdì 25 ottobre, è stata registrata una scossa di Terremoto di magnitudo 2.5 con epicentro a Camaiore. Numerose le chiamate arrivate ai vigili del fuoco, ma si segnalano al momento danni a cose o persone. I cittadini hanno raccontato di aver sentito un forte boato prima del sisma.Continua a leggere

Terremoto in Calabria magnitudo 4.4 vicino Scalea : sospeso traffico ferroviario. Avvertita anche nel Pollino : Terremoto in Calabria, dove una scossa di magnitudo 4.4 é stata registrata alle 6:31 nel Mare Tirreno, al largo di Scalea. L'epicentro é stato localizzato ad una profondità...

