Inter-Parma 2-2 live | pareggio di Lukaku

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 26 ottobre 2019)– Dopo la partita della Juventus sul campo del Lecce continua il programma valido per la 9^ giornata del campionato di Serie A, in campo l’contro il, continua il duello per lo scudetto tra bianconeri e nerazzurri. La squadra di Antonio Conte è reduce dal fondamentale successo in Champions League contro il Borussia Dortmund, aumenta sempre di più la consapevolezza in casa nerazzurra anche in ambito europeo. I nerazzurri dovranno vedersela con il, la squadra di D’Aversa è reduce dal netto successo contro il Genoa. Ecco le formazioni ufficiali del match ed ildella partita a partire dalle 18 su CalcioWeb. 52′ – GOLDELL’DOPO UN LUNGHISSIMO CONSULTO AL VAR. 45′- Si va all’vallo,a sorpresa in vantaggio 1-2. 30′ – GOL GERVINHO, CLAMOROSOCHE LA ...

Inter : ?? LIVE! Sabato alle 18 si torna in campo contro il Parma: le parole di mister Antonio Conte in conferenza - Eurosport_IT : INCREDIBILE AL VIA DEL MARE! IL LECCE FERMA LA JUVENTUS ? Non vanno oltre il pari gli uomini di Sarri: al rigore d… - OptaPaolo : 2 - Gli ultimi due giocatori che hanno segnato contro l'Inter da ex in Serie A hanno trovato la rete in Inter-Parma… -