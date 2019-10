Filippo Bisciglia | dichiarazione d' amore a Pamela Camassa a Verissimo | «Al primo

Verissimo - puntata di sabato 26 ottobre : Filippo Bisciglia e Pamela Camassa tra gli ospiti : Verissimo , gli ospiti della puntata di sabato 26 ottobre in onda su Canale 5. Filippo Bisciglia e Pamela Camassa che si raccontano dopo Amici Celebrities. Gli ospiti . Continua l’appuntamento con la nuova stagione di Verissimo , uno dei programmi di punta del pomeriggio di Canale 5. L’appuntamento è per oggi, sabato 26 ottobre alle 16:00 su Canale 5, alla conduzione troveremo sempre Silvia Toffanin. Tra gli ospiti della puntata Filippo ...

Verissimo - Filippo Bisciglia su Pamela Camassa : 'Per me lei è tutto' : La vittoria di Pamela Camassa ad Amici Celebrities ha emozionato tutti, soprattutto il suo compagno di vita Filippo Bisciglia , anche lui concorrente del talent. Si tratta di una delle coppie più longeve e unite della televisione e la loro complicità si è vista anche durante le puntate della trasmissione televisiva. La bella Pamela ha dimostrato a tutto il pubblico il suo grande talento nel canto e nella danza, meritandosi a tutti gli effetti la ...

Verissimo - Pamela Camassa e Filippo Bisciglia : rivelazioni sul matrimonio : “Sono contentissimo per lei, se lo merita. È stata un’emozione grandissima, è come se avessi vinto anche io“. Ospite di Verissimo nella puntata di sabato 26 ottobre alle ore 16.00 su Canale 5 Filippo Bisciglia commenta la vittoria ad Amici Celebrities della sua compagna, Pamela Camassa . Dichiara lei

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia presto sposi? La verità a Verissimo : Verissimo: Filippo Bisciglia sposerà Pamela Camassa? La risposta di lui Domani pomeriggio andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. E come tutti sapranno la trasmissione è già stata registrata in questi giorni. Per questo motivo sono uscite le anticipazioni su ciò che hanno detto Filippo Bisciglia e Pamela Camassa dalla Toffanin. La coppia è reduce da Amici Celebrities: lei ha anche vinto. E ovviamente i fidanzati hanno parlato di questa ...