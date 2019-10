Calcio, serie A: Inter-Parma 2-2

Occasione mancata per l'che al Meazza pareggia 2-2 con il. I padroni di casa partono con lo stimolo di superare la Juve e vanno in gol al 23' con Candreva,ma ilreplica con Karamoh (26'),poi al 30' lo stesso ivoriano serve Gervinho ed è 1-2. Sul finire del primo tempo ci prova Lautaro di testa, ma non va.Al 51'Candreva serve Lukaku che la mette in rete.Dopo un lungo consulto il Var convalida.L'tenta di premere:al 76' ci prova Candreva, ma spara alto. Diventa un assedio nerazzurro, ma finisce in parità.(Di sabato 26 ottobre 2019)