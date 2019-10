Ragazzo ucciso a Roma | fermati due sospettati Uno è sotto interrogatorio

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Due persone sospettate per l’omicidio di Luca Sacchi, il 24ennenella notte di mercoledì, a, sono state fermate da polizia e Carabinieri nella notte tra giovedì e venerdì, intorno alle 2.45. Lo riporta l’Adnkronos specificando che uno dei due èda parte del pm. Il giovane personal trainer camminava con la sua fidanzata in Mommsen, vicino al parco della Caffarella, quando due uomini si sono avvicinati e hanno colpito la fidanzata Anastasia, 24 anni, alla testa per strapparle lo zainetto, probabilmente in un tentativo di rapina. Il giovane ha reagito ed è stato ferito da un colpo di pistola alla testa. Luca, che avrebbe compiuto 25 anni a febbraio, è stato portato nell’ospedale San Giovanni in gravissime condizioni. Il personale medico è intervenuto, ma non ce l’ha fatta a salvargli la vita. I due aggressori, dopo l’assalto, sono scappati a ...

