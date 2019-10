Maltempo | cade nel fiume | un disperso a Licata

Maltempo : ramo cade su un’auto in sosta in Versilia : Durante un intenso temporale che si è abbattuto questo pomeriggio sulla Versilia il ramo di un pino, che si trova in un parcheggio nel quartiere di Varignano a Viareggio (Lucca), è caduto su un’auto in sosta e nel cui interno si trovava un uomo che non ha riportato ferite ma solo tanto spavento. Il ramo ha sfondato il parabrezza della vettura. Sul posto e’ intervenuta un’ ambulanza del 118 oltre ai vigili del fuoco. L'articolo ...

Alpinista cade sull’Ortles a 3.800 metri : soccorsi complicati dal Maltempo : Sono rese difficili dal maltempo e dalla neve in quota le operazioni di soccorso per recuperare uno scalatore caduto nel canalone Minigerode, sull’Ortles. Secondo quanto riferisce il portale news Stol.it, l’incidente si è verificato nei pressi della vetta, ad una quota di 3.800 metri. A lanciare l’allarme è stato un compagno di cordata dell’Alpinista. Gli elicotteri non possono raggiungere il luogo dell’incidente a ...