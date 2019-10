La tassa sul caffè | Se paghi con la carta | prezzo raddoppiato

Lorenzo Fioramonti a PiazzaPulita sulla tassa merendine : "Ecco perché veniamo derisi" : Ogni ospitata un mezzo disastro. Non a caso Lorenzo Fioramonti, il ministro grillino dell'Istruzione, è stato da tempo ribattezzato "il nuovo Danilo Toninelli". E quanto detto in studio a PiazzaPulita, ospite di Corrado Formigli su La7, altro non fa che confermare quanto premesso. Il gran teorico de

Arrivano sugar tax e tassa sulla plastica - Salvini : “Sono boiate - in un momento di crisi massacrano le famiglie” : “La sugar tax e’ una boiata, come la tassa sulla plastica: in un momento di crisi non e’ il caso di tartassare le famiglie italiane, massacrare chi paga la cedrata al supermercato, o la bottiglietta di plastica“. Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, in collegamento da Perugia con “Dritto e Rovescio”, su Rete4. “Aver messo una tassa sulle bibite zuccherate per colpire lo zucchero va a colpire ...

Manovra - arriva la tassa sulle sigarette : aumenti anche per chi fuma “elettronico” : Cattive notizie per i fumatori: nella Manovra economica è previsto un aumento sull'imposta al fumo per quanto riguarda sia le sigarette tradizionali che quelle elettroniche. Dal mondo del tabacco si calcolano entrate per circa 200 milioni di euro, il che potrebbe far aumentare considerevolmente il prezzo delle sigarette. Ma non è l'unica "microtassa" prevista dal governo.Continua a leggere

Una ragazza ha indossato 2 - 5kg di indumenti per non pagare la tassa sul bagaglio : Diversi strati di indumenti per non pagare la tassa sul peso extra del bagaglio a mano al momento del check-in: ecco l'escamotage di una ragazza filippina che ha indossato 2,5 chili di vestiti per far scendere la sua valigia sotto il limite di peso consentito. Il post, che la ritrae con tre paia di pantaloni, 5 magliette e tre giacche, è diventato virale su Facebook.Continua a leggere

MANOVRA/ Meglio 70 miliardi di cantieri che una tassa sulla plastica : Nella MANOVRA viene confermata Industria 4.0, ma si colpisce il settore della plastica e non si investe su formazione e infrastrutture

Gli effetti collaterali della nuova tassa sulle banche : Milano. Mentre sul progetto di bilancio approvato dal Consiglio dei ministri sta per aprirsi con Bruxelles un confronto “ordinario”, come l’ha definito il ministro del Tesoro, Roberto Gualtieri, nel documento programmatico di bilancio c’è una misura aggiuntiva – tra quelle inserite per la lotta all'

Manovra : arriva la tassa sulle bibite altamente zuccherate - salve le merendine : La tanto discussa 'tassa sulle bibite' alla fine è arrivata. Nella Legge di Bilancio il governo giallorosso ha inserito la 'sugar tax', che andrebbe a colpire le bibite considerate 'altamente zuccherate'. La legge non riguarderà invece le merendine, come invece si era ipotizzato qualche settimana fa dopo le dichiarazioni del ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti. tassa confermata dal ministro dell'Economia Gualtieri e dal Premier Conte La ...

Matteo Salvini contro la tassa sulla plastica : "È un governo di cretini" : Sguardo serio e parole pesantissime contro il governo M5s-Pd. Nel mirino di Matteo Salvini ci finisce la manovra, che porta in dote 12 miliardi di nuove tasse. Tra queste, anche la cosiddetta tassa-Greta Thunberg, ovvero la gabella sulla plastica. Interpellato sul provvedimento, intercettato a Terni

L’ecotassa sulla plastica ci costa 350 milioni e la paghiamo già : ecco come : Imprese e riciclatori protestano contro il progetto del Governo per una nuova tassa sulla plastica. Su tutti gli imballaggi i consumatori pagano il contributo Conai che finanzia direttamente raccolta differenziata e riciclo. Oggi paghiamo 26,3 centesimi per chilo di plastica

Dal bonus facciate al limite ai contanti - tutte le misure previste nella manovra tassa sulla plastica - rivolta delle imprese : Dal tetto dei mille euro ai bonus per la casa fino al decreto terremoto: le misure per il prossimo anno

Superticket - via la tassa sulla sanità ma l'abolizione costa ben 550 milioni l'anno : Il governo nel documento di programmatico di bilancio prevede "la cancellazione del cosiddetto Superticket in sanità, a...