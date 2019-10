È l' X Factor dei Bravi senz' Anima | chiamiamo Mario Draghi

Il primo Live di «X Factor 13» : l’esordio dei giudici e il discorso di Mika su Giordana : Mariam Rouass (Under Donne)Seawards (Gruppi)Eugenio Campagna (Over)Davide Rossi (Under Uomini)Nicola Cavallaro (Over)Lorenzo Rinaldi (Under Uomini)Booda (Gruppi)Giordana Petralia (Under Donne)Sofia Tornambene (Under Donne)Enrico Di Lauro (Under Uomini)Sierra (Gruppi)Marco Saltari (Over) La prima diretta non si scorda mai. Sfera Ebbasta, Samuel e Malika Ayane lo capiscono quasi subito, appena si accendono le luci stroboscopiche dell’X ...

Mika a X Factor - è caos : auricolari nelle orecchie dei giudici - Cattelan gelato : X Factor 2019, Mika ospite della prima puntata dei Live: è anche il quinto giudice Mika ospite a X Factor 2019 è stato protagonista di un episodio davvero molto molto particolare! Il cantante, che è stato anche quinto giudice della serata, è stato accolto con grande calore da parte del pubblico e non solo. Il […]

X Factor 13 : I Seawords cantano Pyro dei Kings of Lion [Video] : X Factor 13: I Seawords cantano Pyro dei Kings of Lion ad X Factor 2019 [Video] “Loro sono la quota moderna, la quota attuale:sono per me l’isola del nord europa, dove troviamo vulcani tempeste”. Con queste parole Il commento dei giudici: Sfera Ebbasta: “secondo me siete stati molto bravi. Unica critica che è diretta a Samuel è che con la loro forza potevano spaziare un po di più perché sono troppo forti. Io se fossi i ...

Pilar Fogliati - a Extra Factor arriva la regina dei dialetti romani – Video : Pilar Fogliati Achille Lauro e Pilar Fogliati sono i conduttori di Extra Factor, al via questa sera su SkyUno subito dopo la prima puntata live di X Factor 2019. Del rapper si è già detto tanto in questi mesi, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, ma anche l’attrice ha avuto modo di far parlare di sé. Per molti è Emma Giorgi, l’amore di Francesco Neri (Daniele Liotti) nella fiction di Rai 1 Un Passo dal Cielo. Per i più ...

X Factor 2019 : schede di presentazione dei 12 concorrenti : concorrenti X Factor 2019 Si conoscono appena i loro volti, ma chi sono, da dove arrivano e quali esperienze musicali hanno i 12 concorrenti protagonisti del live show di X Factor 2019? Ecco le loro schede di presentazione. X Factor 2019: gli under uomo I 3 giovani concorrenti della categoria guidata da Malika Ayane sono: Davide Rossi 21 anni, di Rieti, è uno studente di conservatorio, suona il pianoforte. Si è avvicinato al mondo della musica ...

X Factor 2019 - Anticipazioni : stasera la prima puntata dei Live. Ecco le assegnazioni dei giudici... : In attesa del primo appuntamento con i Live 2019 del talent show, vediamo le assegnazioni dei brani da parte dei giudici.

Mara Maionchi - giudice dei record a X Factor : il suo segreto : Mara Maionchi parla di X Factor e delle sue sette edizioni come giudice: è la donna dei record Mara Maionchi è il giudice dei record a X Factor. Il talent show è giunto alla sua tredicesima edizione e Mara è stata seduta al banco dei giudici per ben sette di queste. Ovviamente è anche tra […]

Malika Ayane insultata dopo i Bootcamp di X Factor : ‘Avreste potuto fare dei danni’ : I leoni da tastiera questa volta hanno preso di mira Malika Ayane. La cantante è stata attaccata sui social in seguito alle scelte effettuate nella puntata dei Bootcamp di X Factor andata in onda giovedì 10 ottobre su Sky Uno. Malika ha infatti formato la squadra degli Under Uomini da portare agli Home Visit, ultimo step prima dei live, ma le sue decisioni dopo aver sollevato stupore nello studio del programma hanno scatenato commenti feroci sul ...

I concorrenti di X Factor 2019 dai BootCamp agli Home Visit : chi accede all’ultima fase prima dei Live Show : Una Mara Maionchi particolarmente severa abbiamo visto ai BootCamp di X Factor 2019. La giudice guida quest'anno la categoria degli Over e ha scelto i suoi 5 concorrenti che avranno accesso alla fase degli Home Visit, l'ultima prima delle puntate dei Live Show in diretta su Sky Uno. Tomas Tai è tra i concorrenti che hanno sorpreso maggiormente nella categoria degli Over e che hanno quindi avuto immediatamente una sedia per gli Home Visit. Anche ...

X Factor 13 stasera la seconda puntata dei Bootcamp con le scelte di Malika e Mara : X Factor 13, stasera, giovedì 10 ottobre, la seconda puntata dei Bootcamp su Sky Uno e in streaming su Now TV. E’ il turno di Malika Ayane e Mara scelgono – Domani su TV8 Settimana dopo settimana si avvicinano sempre di più i Live della tredicesima edizione di X Factor. Dopo le scelte di Sfera Ebbasta per le Under Donne (le trovi qui) e di Samuel per i Gruppi (le trovi qui), la seconda parte del Bootcamp di X Factor 2019 prevede le ...

Il gioco delle sedie nella prima puntata dei Bootcamp di X Factor : Il gioco delle sedie è notoriamente una delle peggiori torture inflitte per anni a generazioni di bambini. Grande classico dei compleanni con animatore – di peggio, solo l’orrore di quelli con i clown – prevede che i partecipanti siano più delle sedute. Chi al via non è capace di uno scatto da belva

X Factor 13 stasera la prima puntata dei Bootcamp – Anticipazioni : X Factor 13, stasera, giovedì 3 ottobre, la prima puntata dei Bootcamp su Sky Uno e in streaming su Now TV. Anticipazioni – Domani su TV8 Dopo le tre puntate delle audition con ascolti leggermente più bassi rispetto alle altre edizioni (qui gli ascolti), adesso si fa sul serio con la prima parte dei Bootcamp che andranno in onda stasera, giovedì 3 ottobre, su Sky Uno alle 21:15 e in streaming su Now TV e domani in differita su TV8. Ai quattro ...

X Factor 13 – Giordana Petralia canta Creep dei Radiohead [Video] : X Factor 13 – Giordana Petralia canta Creep dei Radiohead con la sua arpa e conquista i Bootcamp di X Factor Italia [Video] Giordana Petralia ha 16 anni si presenta con la sua arpa che però ha un nome: Dafne. La ragazza di presenta sul palco delle audizioni di X Factor 13 con “Creep” dei Radiohead. L’esibizione ha lasciato tutti e quattro i giudici a bocca aperta. Il pubblico l’ha premiata con una standing ovation gridando ...