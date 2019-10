Berrettini | non si ferma più in semifinale a Vienna e nei top 10

ATP Vienna – Berrettini vola in semifinale e ci scherza su : “spero di non abituarvi troppo bene” : Grazie al successo ottenuto contro Rublev, Berrettini vola in semifinale a Vienna e da lunedì entrerà nella top-10 Matteo Berrettini non si ferma più, il tennista italiano stende Rublev a Vienna e si qualifica per la semifinale, dove affronterà il padrone di casa Dominic Thiem. AFP/LaPresse Grazie al successo ottenuto sul russo, l’azzurro si è assicurato un posto nella top-10 della classifica Atp, che verrà pubblicata lunedì ...

Tennis - Matteo Berrettini : “Partita tirata con Dimitrov. Le Finals? Fin quando non è matematico… Sinner è pazzesco” : Matteo Berrettini ha sconfitto il bulgaro Grigor Dimitrov con un doppio 7-6 e si è qualificato ai quarti di finale dell’ATP 500 di Vienna. Si tratta di un risultato pesantissimo per l’azzurro che sta inseguendo la qualificazione alle ATP Finals. Il Tennista romano ha rafforzato l’ottavo posto nella Race ed è sempre più vicino agli atti conclusivi della stagione. Il 23enne ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ...

Tennis - Ranking ATP (21 Ottobre) : Djokovic n.1 ma non per molto… Berrettini sogna Londra - Sinner vicinissimo alla top-100 : Novak Djokovic si conferma n.1 del Ranking ATP, ma il serbo dovrà cedere presto lo scettro. La sconfitta nei quarti di finale a Shanghai è costata molto al giocatore nativo di Belgrado, che il prossimo 4 novembre perderà la vetta della classifica. A beneficiarne sarà lo spagnolo Rafael Nadal, fermo a causa di un problema fisico, che però in questo periodo non ha punti da difendere, al contrario di Nole con ben 2600 punti in scadenza e non ...

Tennis - ATP Shanghai 2019 : quattro semifinali under 23! Berrettini con altri tre Next Gen - non succedeva dal 1999 : Per la prima volta dal 1999 ci sono ben quattro semifinalisti di 23 o meno anni in un Masters 1000. A Shanghai, infatti, i quattro Tennisti che si daranno battaglia nella giornata di domani sul cemento cinese, fanno tutti parte della Next Gen: negli ultimi 20 anni non era mai successo che i quattro semifinalisti fossero così giovani in un torneo della massima fascia (inferiore solo agli Slam). Il nostro Matteo Berrettini ha solo 23 anni e se la ...

2019 - l’anno della rinascita : il tennis maschile italiano non è solo Berrettini e Fognini : Gli ottimi risultati che i nostri tennisti stanno continuando a ottenere in tutte le parti del mondo e su tutte le superfici confermano che il 2019 è ufficialmente l’anno della rinascita del tennis maschile italiano. Su tutti, ovviamente, ci sono i risultati di Matteo Berrettini e di Fabio Fognini, il primo si è spinto fino alla semifinale degli US Open, traguardo che un italiano non raggiungeva da 42 anni, il secondo ha vinto il Masters 1000 a ...

Tennis : Nishikori non sarà a Tokyo e a Shanghai. Grande chance per Berrettini in vista delle ATP Finals : Il giapponese Kei Nishikori, rivale diretto di Matteo Berrettini e Alexander Zverev per le ATP Finals di Londra, ha annunciato tramite la sua app ufficiale che salterà l’ATP 500 di casa, a Tokyo, e il Masters 1000 di Shanghai, a causa di un problema al gomito e braccio destro che si trascina fin dal Roland Garros. Queste le parole del nipponico: “Ho alcune buone notizie e alcune cattive. In questi giorno ho continuato a monitorare il ...

Tennis - Matteo Berrettini nono nella Race : “Proverò a raggiungere le ATP Finals” : Con quattro posti già assegnati allo spagnolo Rafael Nadal, al serbo Novak Djokovic, all’elvetico Roger Federer ed al russo Daniil Medvedev, restano ancora quattro slot liberi per le ATP Finals di Londra: ad un passo dall’obiettivo sono l’austriaco Dominic Thiem e l’ellenico Stefanos Tsitsipas, mentre l’iberico Roberto Bautista Agut ha un live margine su resto della concorrenza. Grande ressa per l’ultimo posto ...

Tennis - Berrettini non si accontenta : “Atp Finals? Strano pensarci - ma ci proverà fino all’ultimo” : Il Tennista italiano ha parlato della sua avventura agli US Open, rivelando come le Atp Finals siano diventate adesso un obiettivo concreto da raggiungere E’ un periodo positivo per Matteo Berrettini, reduce dalla semifinale degli US Open persa contro Rafa Nadal. Uno Slam che gli ha permesso di scalare la classifica Atp, salendo al tredicesimo posto ad un tiro di schioppo dalla top ten. AFP/LaPresse L’azzurro è anche nono nella ...

Tennis : Matteo Berrettini in piena corsa per le ATP Finals dopo gli US Open! Lotta con Nishikori e Zverev - ma non solo : Adesso non ci sono più dubbi: Matteo Berrettini, dopo un anno iniziato al numero 54 del mondo, due tornei vinti, un ottavo e una semifinale Slam, è nel pieno della corsa per le ATP Finals di Londra. L’ultimo dei suoi grandi risultati, il maggiore, la semifinale a Flushing Meadows, lo ha portato al 13° posto nel ranking classico, ma soprattutto al 9° nella Race to London, che vale l’accesso al torneo di fine anno. Questa nona ...

US Open 2019 : Matteo Berrettini - non sarà un’avventura e un’estate a New York : “Non sarà un’avventura, non può essere soltanto una primavera…“, così cantava Lucio Battisti. Ebbene sì, l’effetto meteora in Matteo Berrettini non ci sarà perché a New York (Stati Uniti), in queste due settimane sul cemento di Flushing Meadows, il 23enne romano ha messo in mostra tennis, coraggio e mentalità, raggiungendo le semifinali dello US Open e affrontando a viso aperto Rafael Nadal. Questi i punti di ...

Berrettini dopo la sconfitta contro Nadal : «Non ho nulla da rimproverarmi - ora non mi pongo limiti» : «Non ho nulla da rimproverarmi, ora non mi pongo limiti»: è un Matteo Berrettini in gran forma e pronto per affrontare le sfide del futuro quello che lascia gli Us Open dopo essere...

US Open – Berrettini non crede ai suoi occhi : “ricevere i complimenti di Nadal fa impressione” : Il tennista azzurro ha analizzato la sconfitta subita in semifinale contro Nadal, esprimendo il proprio punto di vista nel post gara E’ durato tre set il sogno di Matteo Berrettini di raggiungere la finale degli US Open, tanto quanto è bastato a Rafa Nadal per imporsi sul giovane azzurro, autore comunque di una prestazione positiva. AFP/LaPresse Non può non essere soddisfatto nel post gara il 23enne romano, protagonista di un torneo ...

US Open – Berrettini lotta ma non basta - Nadal raggiunge Medvedev in finale : allo spagnolo bastano tre set : Niente da fare per l’azzurro al cospetto di Nadal, che riesce a staccare il pass per la finale con il risultato di 7-6, 6-4, 6-1 Si ferma in semifinale la corsa di Matteo Berrettini agli US Open, ma l’azzurro non ha davvero nulla da rimproverarsi al termine di un torneo pazzesco, giocato sempre alla grande. Lapresse Sfuma la finale dell’ultimo slam della stagione per il 23enne romano, steso senza problemi da Rafa Nadal, ...