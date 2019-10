UeD | Pamela Barretta è un fiume in piena contro Stefano Torrese | “Perché lo hanno

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 24 ottobre 2019)è una delle dame più in vista al trono over di Uomini e Donne. Ora sembra aver ritrovato il sorriso accanto a Enzo Capo anche se nell’ultima puntata andata in onda tra i due ci sono state scintille. Tutto per colpa dell’outfit scelto daper la sfilata. Troppo audace quel body per il cavaliere: “Mancanza di rispetto. Non doveva toglierlo assolutamente. Non mi sta bene”, ha detto Enzo giustificando il 4 dato alla dama. Eppure secondoinizialmente lui era d’accordo con la sua scelta: “Gli avevo accennato qualcosa e mi aveva detto che andava bene. Poi oggi…”. Sulla questione è intervenuta persino Maria De Filippi, incredula di fronte alla richiesta di lui di cambiarsi.è poi scoppiata in lacrime ed è andata via. Enzo l’ha rincorsa, le ha chiesto di cambiarsi e lei ha incredibilmente accettato. Gianni Sperti non ha assolutamente compreso quella decisione ...

