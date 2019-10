Narcos | Rise of the Cartels ha una data di uscita

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Attraverso un comunicato stampa, Curve Digital e Kuju sono orgogliose di annunciare cheof the, un brutale gioco tattico a turni basato su, la pluripremiata serie Netflix prodotta da Gaumont verrà lanciata sotto forma di gioco il 19 novembre per PC e Playstation 4, il 21 novembre su Nintendo Switch ed il 22 novembre su Xbox One.of theconsente ai giocatori di rivivere gli eventi della prima stagione, schierandosi o dalla parte del Cartello Medellin o dalla DEA in due distinte campagne. Nella Colombia del 1980 l'influenza di El Patrón si sta rapidamente espandendo, con droga, corruzione e criminalità che si diffondono dalla città colombiana di Medellin. L'America ora sta iniziando a prenderne atto e spetta ai giocatori scegliere la loro squadra. Possono aiutare l'impero della droga deia salire verso la cima, sotto l'occhio vigile ...

