Fico | PD-M5S? Non seguirei schemi vecchi come le alleanze a prescindere

Fico : “M5s diceva fuori i partiti dalla Rai? Serve più coraggio - c’è urgente bisogno di una riforma e di colmare il ritardo” : “Sulla Rai Serve più coraggio: c’è urgente bisogno di una riforma. C’è un ritardo che va colmato”. Il presidente M5s della Camera Roberto Fico, intervistato da Repubblica, ha parlato degli interventi che secondo lui bisogna fare nell’azienda e ha ammesso che la promessa 5 stelle del “fuori i partiti dalla Rai” non è ancora stata realizzata. Proprio ieri i consiglieri di Lega e Fdi in cda hanno criticato ...

Colf in nero - Roberto Fico non pagò tasse/ Video - Le Iene vincono causa contro M5s : Colf in nero, il giudice dà torto a Roberto Fico: Video, Le Iene tornano dal Presidente della Camera dopo la sentenza del gup

M5S : Fico - ‘alleanza con Pd? no perchè torna Salvini - guardiamo avanti’ : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Qui non si deve mai pensare che torna o non torna Salvini. Non è questo il punto”. Roberto Fico risponde così a Cartabianca in merito a un’alleanza con il Pd ‘anti-Salvini’. “Ci sono le elezioni, si vota e chi vince va al governo. Perciò bisogna lavorare su cosa su vuol fare. Dobbiamo guardare avanti”. L'articolo M5S: Fico, ‘alleanza con Pd? no perchè torna ...

Quota 100 e lavoro - è lite : la morsa di M5S e Renzi mette in difFicoltà il Pd : Alla stretta finale ognuno tenta di alzare la sua bandierina intestandosi ciò che è stato inserito nella manovra di bilancio, che questa sera dovrebbe andare in consiglio dei ministri,...

M5S - Fico : "Mettere da parte il proprio ego" : Il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio sta cercando da giorni di mettere a tacere le voci che vorrebbero una frattura piuttosto evidente all'interno di M5S e nelle ultime ore in almeno due occasioni ha usato l'esempio di quanto accaduto nel Partito Democratico con Matteo Renzi per fugare ogni dubbio.È chiaro che all'interno del MoVimento c'è più aria di cambiamento che mai e anche per questo il Presidente della ...

M5s - Fico : “E’ stata avventura meravigliosa ma non siamo più quelli di prima. Non possiamo essere Movimento delle origini” : “Non siamo più quelli di prima. È stata un’avventura meravigliosa ma oggi siamo un’altra cosa e dobbiamo chiederci quale strada dobbiamo percorrere insieme”. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico dal palco di Italia 5 Stelle. “Non possiamo essere il Movimento delle origini, saremmo uguali a noi stessi e in un mondo fluido tutto cambia” L'articolo M5s, Fico: “E’ stata avventura ...

M5S - folla e selfie per Di Maio. Fico : storia stupenda. Protestano i lavoratori Whirlpool - Patuanelli incontra delegazione : Bagno di folla e tanti selfie per Luigi Di Maio al suo arrivo alla Mostra d'Oltremare di Napoli dove è in corso «Italia 5 Stelle». Di Maio non ha rilasciato dichiarazioni ai...

Di Maio - pranzo con Grillo a Napoli : «M5S gestito da 80-90». Fico : «Chi pensa solo al proprio ego porta a scissioni» : Napoli. Luigi Di Maio anticipa in diretta tv i temi che tratterà alla festa M5S a Napoli, e parla subito chiaro ai suoi: «Niente scissione, 80-90 persone gestiranno il...

Di Maio - pranzo con Grillo a Napoli : «M5S gestito da 80-90». Fico : «Chi pensa solo al proprio ego porta a scissioni» : Dal nostro inviato Luigi Di Maio anticipa in un'intervvista in tv i temi che tratterà alla festa M5S a Napoli e va a pranzo con Beppe Grillo in attesa di arrivare alla Mostra...

M5s - Fico : “Uscire dalla cultura dei dissidenti. Chi pensa al proprio ego porta a scissioni” : “Se non si trova la sintesi, se c’è chi pensa al proprio ego si finisce con scissioni e controscissioni, che sono l’ultima cosa che un movimento politico come il nostro deve fare. Dobbiamo aiutarci ad essere immuni alla voglia di gestire sempre. Diamoci una mano per non voler essere tutti ministri o tutti parlamentari, ma trovare idee e il modo di realizzarle”. Così il presidente della Camera Roberto Fico intervenuto a Napoli in occasione di ...