Fonte : ilsole24ore

(Di giovedì 24 ottobre 2019) In tre mesi, dopo l'esposto di Quintessential, l'azienda di bioplastiche ha perso l'80% della capitalizzazione. Il ruolo di Envent, advisor garante della società, e il potere ispettivo di Borsana

fisco24_info : Aim Italia finisce sotto pressione. Bio-on valeva un quinto del listino: In tre mesi, dopo l'esposto di Quintessent… - finanza24 : Aim Italia: indice chiude a 7758 punti (+0,44%) - paninoelistino : Brutta storia questa di Bio-On. Brutta storia per l’Italia, brutta storia per Piazza Affari e brutta storia per l’A… -