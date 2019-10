Agnelli punzecchia Conte sul calcioscommesse senza nominarlo

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Nel suo discorso all’assemblea degli azionisti, il presidente della Juve, Andreaha anche fatto un riferimento non troppo velato ad Antonio, pur non citandolo apertamente.ha dichiarato: “Abbiamo gestito situazioni complesse, come ilnel 2012 relativo a comportamenti di tesserati sanzionati per precedenti esperienze. Quale altra società sarebbe stata in grado di gestire sei mesil’allenatore in panchina? Fabio Paratici potrebbe scriverci un libro”. L'articolosul) ilNapolista.

