Piemonte | Palazzo Lascaris chiede esenzioni per Irap e bollo auto

Clima - Piemonte : a Palazzo Lascaris i giovani di “Friday for future” : “Chiediamo che la Regione Piemonte dichiari all’unanimità l’emergenza Climatica e di agire per fronteggiarla perché questa battaglia riguarda ciascuno di noi e sindaci e presidenti di Regione possono fare molto in questo senso”. E’ l’invito che Luca Sardo, portavoce torinese del movimento ‘Friday for Future’, animato da Greta Thunberg, ha rivolto oggi a Palazzo Lascaris nel corso di un incontro ...