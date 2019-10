Per l' ambiente è il tempo di riparare

Dall’Amazzonia all’Artico - passando Per l’acqua : dialoghi scientifici su clima - ambiente - scienza : Tre eventi su altrettanti argomenti di grande attualità che chiamano in causa la scienza, l’opinione pubblica, i decisori che devono tenere conto di come, quando si parla di cambiamenti climatici, la dimensione planetaria e la dimensione locale vanno spesso raccontate insieme. Per questo la scienza cerca linguaggi nuovi e apre i luoghi della ricerca a tutti per capire, per vedere, per partecipare alla complessità di un tema che è di grandissima ...

La difesa dell'ambiente? Passa Per la tecnologia : Protestare non basta. Per migliorare la salute del nostro pianeta, tocca trovare (e soprattutto studiare) delle soluzioni, e in questo la tecnologia può aiutarci. Questo il messaggio che sembra arrivare da Giorgia Pontetti, “ingegnere elettronico e astronautico con un animo contadino”, che alla Make

Concorsi Ripam 2019 : preselettive tra novembre e gennaio Per Funzionari Giudiziari - Mibac - Ministero del Lavoro e Ministero Ambiente : Pubblicato il 17 Ottobre l’avviso di consultazione preliminare di mercato per l’affidamento delle procedure dei Concorsi Ripam 2019 e in particolare: Concorso Ministero Ambiente per 251 unità di personale non dirigenziale; Concorso 2329 Funzionari Giudiziari; Concorso 1052 Vigilanti Mibac; Concorso 1514 Ministero del Lavoro, Inail, Inl; Concorsi Comune di Roma. Le prove preselettive si svolgeranno a Roma. Vediamo assieme tutte le ...

Ispra sul danno ambientale : un nuovo strumento Per la tutela dell’ambiente : Con il primo rapporto sul danno ambientale, Ispra (l’Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione ambientale del Ministero dell’Ambiente) fornisce un nuovo strumento di analisi e valutazione sullo stato di salute dell’ambiente in cui viviamo, in un momento storico in cui l’attenzione pubblica sul tema è molto elevata.Con danno ambientale, Ispra intende il deterioramento provocato dalle attività umane ai ...

Ambiente : presto nel mare di Toscana un’area protetta Per il Tursiope : Sta per diventare realtà il Sito di Interesse Comunitario (Sic) a mare dedicato al Tursiope (Tursiops Truncatus) in Toscana. Il percorso che entro l’anno porterà nel nostro mare un’area protetta dedicata a questa specie di mammifero marino è partito nell’ambito del seminario “Toscana: il SIC marino sul Tursiope, avvio dell’iter di approvazione” che si è svolto oggi a Viareggio e al quale ha partecipato ...

Ambiente - Conte : “La strategia del governo Per un’Italia verde si articola su tre pilastri” : Il governo nella manovra ha impostato “un green New Deal” che deve assumere la forma di “un patto con il mondo industriale e produttivo, per favorire un uso sostenibile delle risorse naturali, la transizione verso fonti di energia rinnovabili, l’efficientamento energetico, la digitalizzazione, l’integrazione dei sistemi“: lo ha dichiarato il premier premier Giuseppe Conte, in occasione degli Stati Generali ...

Ambiente : Regione Lombardia - 3 mln di contributi Per bando 'Rinnova auto' : Milano, 16 ott. (Adnkronos) - Boom di richieste di contributi dopo solo 24 ore dall'apertura del bando "Rinnova Autovetture" della Regione Lombardia. Oltre 3 milioni di euro di richieste di contributi, per più di 400 domande. "Ancora una volta - ha detto l'assessore all'Ambiente e Clima di Regione L

Ambiente : Regione Lombardia - 3 mln di contributi Per bando 'Rinnova auto' (2) : (Adnkronos) - I contribuiti sono modulati in base alle categorie emissive e non alle tecnologie motoristiche. A fronte della radiazione di un'autovettura di categoria M1, fino a Euro 2 con alimentazione a benzina e fino a euro 5 con alimentazione diesel, è possibile ricevere un contributo da 2.000 a

Manovra - Costa : “11 miliardi in 3 anni Per l’ambiente” : “Per la prima volta credo si sia guardato in modo diverso al mondo dell’ambiente perché si è strutturato per i prossimi tre anni investimenti green per 11 miliardi”. Così il ministro dell’ambienteSergio Costa nel corso di un Forum ANSA, riferendosi alla Manovra approvata. L'articolo Manovra, Costa: “11 miliardi in 3 anni per l’ambiente” sembra essere il primo su Meteo Web.

Ambiente - Costa : “Per la Valle del Sacco è una giornata storica” : “La Valle del Sacco è il terzo sito più inquinato d’Italia. Oggi, grazie a un lavoro molto determinato e meticoloso, sono stati avviati i lavori per la bonifica: un cronoprogramma con interventi a breve, medio e lungo termine per mettere fine a questa pagina triste per il nostro Paese, in cui troppe aree soffrono ancora per le bonifiche mancate o in ritardo”. Lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa che ...

Smog - Legambiente : “20 città fuorilegge Per polveri sottili” : Sono già 20 in Italia le città capoluogo fuorilegge per il superamento del limite annuale previsto per le polveri sottili (35 giorni con una media giornaliera di Pm10 maggiore a 50 microgrammi a metro cubo). Tra le città soffocate dallo Smog, al primo posto Milano, con 56 giorni, seguita da Torino, con 55, e Pavia, con 54. Lo scrive Legambiente in un comunicato, commentando i dati diffusi oggi dall’Agenzia europea per l’ambiente ...

Il ristorante con sala sensoriale Per bimbi autistici : Ambiente rilassato e Personale preparato : L'idea di un ristoratore statunitense con nipotino di 6 anni è affetto da autismo. "Parli con alcune famiglie e da anni non escono a mangiare per evitare disagi ai figli", hanno spiegato i gestori del locale che hanno pensato di creare una sala apposita grazie alla consulenza di esperti del settore.Continua a leggere

Il ristorante con sala sensoriale Per bimbi autistici : Ambiente rilassato Personale preparato : L'idea di un ristoratore statunitense con nipotino di 6 anni è affetto da autismo. "Parli con alcune famiglie e da anni non escono a mangiare per evitare disagi ai figli", hanno spiegato i gestori del locale che hanno pensato di creare una sala apposita grazie alla consulenza di esperti del settore.Continua a leggere

Manifestava Per l’ambiente : Jane Fonda arrestata a Washington : Gli uominiPerché le donne anziane sono felici?Le relazioniIl femminismoL'etàLe minoranzeIl guardarsi indietroLa saggezzaRobert RedfordL'etàIl matrimonioLa battaglia contro la bulimiaL'esercizio fisicoIl sessoGenitoriLa chirurgia plasticaLa vitaLa violenza sessualeSingle e contentaIl successoL'amiciziaIl piantoIl trench lungo e rosso, annodato in vita, la coppola abbassata sulla fronte. Le onde bionde, poi le manette. Jane Fonda, 81 anni, è stata ...