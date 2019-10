Maratona New York 2019 | quando si svolge? Data | programma | orari e tv Quanto costa

Fonte : oasport

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Non manca molto ormai ad uno degli eventi dell’anno perriguarda l’atletica leggera mondiale e i runners. Ladi New, domenica 3 novembre, andrà in scena. Una gara che ogni anno richiama più di 50.000 persone, che desiderano cimentarsi lungo le strade della Grande Mela, da Brooklyn al Queens, passando per Manhattan e dal Bronx, e fino ad arrivare dopo i sofferti 42,195 km a Central Park.Newsie tv Ladi Newè visibile domenica 3 novembre su Rai Sport, canale 57 del digitale terrestre o 21 del TV Sat dalle 14:45. E’ inoltre possibile vederla ladi Newin streaming sempre su Rai Play. Domenica 3 novembre ore 14:45NewProcedura e costi di iscrizione La procedura di iscrizione si è già chiusa, inla finestra temporale disponibile partiva dal 15 ...

