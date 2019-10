In Cassazione schiaffo ai pm | Mafia Capitale non è mafia

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Stefano Vladovich Escluso il 416 bis, si torna in Appello per il ricalcolo delle pene. Esultano i difensori di Buzzi e Carminati Mondo di Mezzo: per lanon è. Cinque anni e tre gradi di giudizio che hanno ribaltato le sentenze precedenti, fino a ieri quando gli «ermellini» del Palazzaccio hanno cassato: il sodalizio criminale con a capo Massimo Carminati, il «nero» di Romanzo Criminale, e il ras delle Coop rosse, Salvatore Buzzi, non era di stampo mafioso. I giudici della VI sezione penale della, presieduta da Giorgio Fidelbo, al termine della camera di consiglio hanno letto la sentenza. Il terzo grado di giudizio fa cadere definitivamente il 416 bis, reato riconosciuto solo in appello. Per Carminati, Buzzi e Gramazio nuovo processo d'appello per ridefinire le pene senza l'aggravamnte mafiosa. Esultano i loro legali. Definitive le condanne per ...

