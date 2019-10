Aggiornamenti in rollout per Samsung Galaxy Note 9 | A5 2017 | ASUS ROG Phone 2 | OPPO Reno

Fonte : tuttoandroid

(Di mercoledì 23 ottobre 2019)inper9,A5ROG2,e Redmi 8A, tra patch di sicurezza, semplici miglioramenti e beta di Android 10. L'articoloinper9, A5ROG2,e Redmi 8A proviene da TuttoAndroid.

DarioConti1984 : A sorpresa MIUI 11 Global è in fase di rollout per Redmi 7A a partire dalll’India - TuttoAndroid : A sorpresa MIUI 11 Global è in fase di rollout per Redmi 7A a partire dalll’India -