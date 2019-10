Fonte : tg24.sky

(Di martedì 22 ottobre 2019)inla contestazione del reato dinel processo "Mondo di mezzo", ribattezzato. Lad'appello aveva invece riconosciuto l'articolo 416 bis. Cadono anche molte delle accuse contestate a Salvatore Buzzi e Massimo Carminati. "Il reato diè caduto per manifesta infondatezza. Finalmente c'è un giudice a Berlino”, ha dichiarato l'avvocato Francesco Tagliaferri, difensore dell'ex esponente Nar Massimo Carminati. La procura aveva chiesto la conferma delle condanne La procura generale aveva chiesto la conferma delle condanne di Appello, che avevano riconosciuto per Salvatore Buzzi, Massimo Carminati e i loro collaboratori l’aggravante di. Sono 32 gli imputati giudicati dalla sesta sezione penale della, 17 dei quali hanno condanne per reati di. La pubblica accusa aveva chiesto la ...

virginiaraggi : Oggi è una giornata storica per @Roma. Siamo in Cassazione per attendere la sentenza su Mafia Capitale. Oggi si chi… - Sosfigatto : RT @virginiaraggi: Oggi è una giornata storica per @Roma. Siamo in Cassazione per attendere la sentenza su Mafia Capitale. Oggi si chiude u… - Rino91501751 : RT @SkyTG24: Sentenza Mafia Capitale, in Cassazione cade l'associazione mafiosa -