Migranti | naufragio Lampedusa | pm ' difficile recupero degli altri tre corpi in fondo al

Migranti : naufragio Lampedusa - in corso riconoscimenti salme grazie agli abiti : Palermo, 22 ott. (Adnkronos) - E' in corso il riconoscimento delle 22 vittime, finora recuperate, del naufragio di Lampedusa avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 ottobre. I riconoscimenti vengono effettuati, come apprende l'Adnkronos, grazie ai sopravvissuti, utilizzando delle fotografie degli abiti

Migranti : naufragio Lampedusa - recuperati primi sette corpi tra cui il bimbo piccolo (2) : (Adnkronos) – I sommozzatori della Guardia costiera hanno anche recuperato il corpo della giovane donna che si trovava accanto al bambino morto. Con ogni probabilità, si tratta della madre del piccolo. A individuare i corpi è stato il rov, il robot utilizzato per cercare i corpi. “Non è escluso che nelle vicinanze ci siano anche altri corpi”, ha detto il Procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella.L'articolo ...

Migranti : naufragio Lampedusa - recuperati i primi sette corpi tra cui il bimbo piccolo : Palermo, 17 ott. (Adnkronos) – Sono stati recuperati oggi dai sommozzatori della Guardia costiera, come apprende l’Adnkronos, i primi sette dei 12 cadaveri individuati due giorni fa a 60metri di profondità insieme con il relitto del naufragio del 7 ottobre. Tra le salme recuperate c’è anche il corpicino del bimbo piccolo rinvenuto accanto a una giovane donna. Gli inquirenti ritengono che si tratti della madre. I corpi ...

Naufragio Migranti - trovati 12 corpi : 20.26 E' stato ritrovato il barchino naufragato nei giorni scorsi a circa 6 miglia a Sud di Lampedusa e inabissatosi a 60 metri di profondità. Sono stati individuati almeno 12 cadaveri in fondo al mare, tra cui una donna abbracciata al suo bimbo. Secondo chi indaga, è possibile che ci siano altri corpi. Proseguono le ricerche della Guardia costiera, anche con l'uso di un robot subacqueo. Le operazioni di recupero dei corpi partiranno nei ...

Migranti : naufragio Lampedusa - pm ‘forse altri cadaveri in fondo al mare’ : Palermo, 15 ott. (Adnkronos) – (di Elvira Terranova) – Ci potrebbero essere “altre vittime in fondo al mare” oltre ai corpi delle dodici persone individuati oggi a circa 60 metri di profondità a poca distanza dal luogo del naufragio di Lampedusa dello scorso 7 ottobre, costato la vita a 13 donne. Lo ha detto all’Adnkronos il procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella, commentando il ritrovamento dei ...

Migranti : naufragio Lampedusa - trovato barchino in fondo al mare con 12 cadaveri : Palermo, 15 ott. (Adnkronos) – E’ stato individuato dai sommozzatori della Guardia costiera il barchino naufragato la scorsa settimana con a bordo una cinquantina di persone. L’imbarcazione si trova ad almeno 50-60 metri di profondità, con attorno almeno 12 cadaveri. Tra loro anche una giovane madre abbracciata al proprio figlio ancora piccolo. La barca è a poche centinaia di etri dal luogo del naufragio. I corpi senza ...

Migranti : naufragio Lampedusa - salme arrivate in nave a Porto Empedocle : Palermo, 11 ott. (AdnKronos) – Sono arrivate a Porto Empedocle le 13 salme del naufragio di Lampedusa, partite in nave da Lampedusa con il traghetto Pietro Novelli. Le bare, contenenti i corpi delle 13 donne morte nel naufragi di domenica notte, sono state sistemate sul molo. A rendere omaggio alle vittime le autorità, tra cui i rappresentanti delle forze dell’ordine, la sindaca Ida Carmina e il prefetto Dario Caputo. Un ...