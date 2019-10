Panchina Genoa | Carrera sorpassa Guidolin | l’ex Spartak in pole per sostituire Andreazzoli

Il Genoa scarica Andreazzoli. Guidolin o Carrera - corsa a due per la Panchina : Mancava solo un passo falso, è arrivato il crollo. Aurelio Andreazzoli non sarà più l’allenatore del Genoa, ormai manca solo l’ufficialità. Bastava un pareggio a Parma, per indurre Preziosi ad esonerarlo. Il 5-1 ha tolto ogni dubbio. “So come vanno certe situazioni – ha detto lo stesso Andreazzoli al termine della partita intervistato da Sky Sport – Ciò che era sotto il mio controllo ho cercato di portarlo in campo, tutto ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : Parma-Genoa 5-1. Cornelius come Anastasi - Boateng ed Ilicic : tripletta partendo dalla Panchina : Il posticipo delle ore 18.00 dell’ottava giornata della Serie A di Calcio scrive un pezzo di storia del massimo campionato italiano: il Parma surclassa il Genoa sconfiggendolo per 5-1, ma l’uomo copertina della gara è Cornelius, che subentra all’infortunato Inglese dopo 12′ e mette a segno una tripletta. Le altre reti portano le firme di Kucka, Kulusevski e, per il Genoa, di Pinamonti. Nel primo tempo Inglese dopo una ...

Il Parma distrugge il Genoa e condanna Andreazzoli - salta la terza Panchina in A : due i possibili sostituti : Il pesantissimo 5-1 incassato dai rossoblù a Parma non lascia scampo ad Andreazzoli, già individuati i possibili sostituti L’avventura di Aurelio Andreazzoli sulla panchina del Genoa è terminata, la clamorosa sconfitta subita dai rossoblù a Parma non lascia altra soluzione a Preziosi, che avrebbe cambiato allenatore anche in caso di pareggio. LaPresse/XinHua Sfumato Gennaro Gattuso, che non apre alla soluzione ligure, il numero uno ...

Colpo di scena in casa Genoa : Andreazzoli confermato in Panchina : panchina Genoa – Colpo di scena in casa Genoa, sembrava imminente l’esonero dell’allenatore Andreazzoli dopo la sconfitta nel match della 7^ giornata del campionato di Serie A, 1-2 il risultato finale. Il presidente Preziosi ha incontrato diversi allenatori, per ultimo Guidolin, sembrava ad un passo l’annuncio dell’ex Udinese e Palermo che aveva dato l’ok al trasferimento, poi il clamoroso dietrofront. ...

Panchina Genoa - annullato l’allenamento di oggi : Andreazzoli in bilico - spunta un nuovo nome : Panchina Genoa – Il Genoa sta ancora riflettendo sul futuro di Aurelio Andreazzoli. Dopo i segnali di distensione ravvisati nella serata di ieri, anche per la mancanza di alternative concrete, è stato annullato l’allenamento che era previsto oggi nel quartier generale di Pegli per la ripresa dopo due giorni di sosta. La permanenza di Andreazzoli sulla Panchina rossoblu è sempre più in dubbio. Nel pomeriggio è previsto un ...

Milan - successo sofferto sul Genoa. Giampaolo azzecca i cambi e salva la Panchina : adesso serve il coraggio di cambiare : Il Milan supera in rimonta il Genoa per 1-2: Giampaolo azzecca i cambi nel secondo tempo, gli ingressi di Paquetà e Leao cambiano la partita. adesso serve il coraggio di credere nelle proprie idee Genoa-Milan, anticipo caldissimo della 7ª Giornata di Serie A. Di fronte due squadre che hanno iniziato la stagione in maniera pessima, con rispettivamente 5 e 6 punti in classifica. Ambiente rovente da entrambe le parti, tifoserie che invocano a ...

LIVE Genoa-Milan - Serie A calcio in DIRETTA : Giampaolo deve salvare la Panchina a Marassi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario, programma e dove vedere Genoa-Milan Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Genoa-Milan anticipo serale della settima giornata di Serie A 2019-20, al Genoa serve una vittoria per risalire in classifica mentre Giampaolo è chiamato a salvare la sua panchina rossonera. Il Milan dopo la brutta sconfitta contro la Fiorentina in casa è chiamato a rispondere presente, i ...

Panchina Genoa - Gattuso non è convinto : i nomi in caso di ribaltone tra suggestioni e sorprese : Panchina Genoa – Si avvicina la 7^ giornata del campionato di Serie A, un turno che si preannuncia da brividi con tante partite interessanti. Grande tensione nel match tra Genoa e Milan, le due squadra stanno attraversando un momento di crisi e non possono permettersi passi falsi, chi sbaglia rischia veramente di essere sollevato dall’incarico. Negli ultimi giorni il presidente Preziosi ha pensato molto all’eventuale ...

Panchina Genoa - Andreazzoli adesso rischia : il principale indiziato per la sostituzione : Panchina Genoa – L’inizio sembrava essere positivo, ma le ultime gare hanno iniziato a far impensierire un presidente che, in fatto di pazienza, non ne ha moltissima. Sonora batosta dei rossoblu in casa della Lazio, netto poker subito che va ad aggiungersi agli ultimi risultati (un solo punto nelle ultime quattro). adesso, la Panchina di Andreazzoli non è più così salda. Il principale indiziato per la sostituzione pare essere ...