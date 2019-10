Le forze curde hanno lasciato la città di Ras al Ain | cedendone di fatto il controllo ai

Siria - accordo USA-Turchia : "120 ore di cessate il fuoco per il ritiro delle forze curde" : Contro ogni previsione la partecipazione della delegazione statunitense in Turchia potrebbe aver sortito l'effetto sperato dalla comunità internazionale. Oggi il vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence ha annunciato che è stato raggiunto un accordo con la Turchia per il cessate il fuoco .La notizia è arrivata dopo il faccia a faccia di a porte chiuse tra Pence e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che fino a ieri si era detto pronto ...

Siria - parla il comandante delle forze curde : pronti ad un accordo con Assad e Putin : “Ho sempre detto al mio esercito, questa guerra è la nostra guerra. I terroristi dello Stato Islamico sono arrivati in Siria da ogni parte del mondo. Noi siamo coloro che devono assumersi la responsabilità di combatterli, perché hanno occupato la nostra terra, saccheggiato i nostri villaggi, ucciso i nostri figli e ridotto in schiavitù le nostre donne”. Così il comandante delle forze democratiche Siria ne, confederazione di combattenti curdi, ...

Siria - l'esercito di Damasco sale verso nord per aiutare le forze curde : Le forze curde hanno raggiunto oggi un accordo col regime di Bashar al Assad per contrastare l'avanzata delle forze militari turche, riuscite nella giornata di oggi a guadagnare ulteriore terreno. E nelle stesse ore in cui gli Stati Uniti hanno fatto sapere di voler ritirare le proprie truppe dal nord della Siria, l'esercito di Damasco ha iniziato a salire verso nord per dare supporto alle forze curde.L'intesa tra le forze curde e il regime ...