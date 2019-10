Il primo noleggio in cui puoi cambiare auto quante volte vuoi

Fonte : wired

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Da oggi è ufficiale Leasys CarCloud, frutto di una collaborazione tra Fca Bank e Leasys. Si tratta delabbonamento alla mobilità sul territorio italiano, prendendo spunto dai vari esperimenti di successo di subscription economy, ormai diventata una solida realtà in tutto il mondo e in vari ambiti. La formula di abbonamento Leasys CarCloud si concentra naturalmente sul mondo dell’motive con modelli di Fca. Tutto è attivabile comodamente su Amazon con due pacchetti a disposizione a canone mensile scegliendo tra un parco di sette differenti vetture, perfettamente interscambiabili tra loro. Si possono prelevare in tutte le principali città italiane. Il ritiro può avvenire presso il Leasys Mobility Store più vicino alla propria posizione tra i 150 convenzionati in Italia ma é anche possibile optare per la consegna al proprio domicilio come servizio aggiuntivo (a 39 ...

