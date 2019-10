I video dei curdi che lanciano pomodori e pietre ai soldati statunitensi che si ritirano

Shakira ha cantato “Basket Case” dei Green Day : guarda il video : In versione punk rock The post Shakira ha cantato “Basket Case” dei Green Day: guarda il video appeared first on News Mtv Italia.

Attenti - la babycam (forse) vi spia. E il video dei vostri figli potrebbe essere online visibile a tutti : Abbiamo guardato un pezzo di mondo attraverso le telecamere di sicurezza: ecco cosa abbiamo imparato sulla sicurezza dell'IoT, grazie alla guida di Gianluca Varisco, Ciso di Arduino e ospite di Code4Future. Ma i rischi arrivano da tutti i dispositivi connessi: "Serve più...

Tu si que Vales 2019 - i fratelli Russo sbagliano e uno dei due cade durante l’esibizione (video) : Tu Si Que Vales 2019 i fratelli Russo, i due acrobati si esibiscono ma uno dei due cade durante l’esibizione (VIDEO) Su Canale 5 ieri, sabato 19 ottobre è tornato Tu Si Que Vales, lo show d’intrattenimento dell’ammiraglia Mediaset condotto da Belen Rodriguez e con Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e Gerry Scotti saldi nelle sedie dei quattro giudici. Nella puntata di ieri si sono presentati i fratelli Russo che hanno ...

“Vergognati”. Paolo Bonolis - la rabbia dei fan dopo quel video. A postarlo la moglie del conduttore Sonia Bruganelli : Paolo Bonolis, il gesto non piace e il conduttore finisce nella bufera. Lo amiamo da quando conduceva Bim Bum Bam e ci faceva divertire quando eravamo bambini. Ne ha fatta di strada, Paolo Bonolis, da allora. E oggi è uno dei conduttori più amati (e pagati). Battura sempre pronta, ironia da vendere, i suoi programmi sono una certezza per Mediaset. La nuova edizione di Avanti un altro sta per cominciare ma intanto Bonolis non se ne è certo stato ...

Chat choc dei ragazzini : video pedopornografici e sevizie su neonati : Una Chat di gruppo alla quale partecipavano molti ragazzini, quasi tutti minorenni. Una conversazione Whatsapp intitolata "The Shoah Party" in cui i teenager si scambiavano video di pedopornografia e di sevizie su neonati e animali, oltre che immagini inneggianti a Hitler, Mussolini e Daesh. In aggiunta, numerose le foto di insulto contro gli ebrei e i migranti. La Chat, scoperta dai carabinieri di Siena, era gestita da due ragazzini di appena ...

A sorpresa il promo di Will & Grace 11 con news shock per uno dei protagonisti : NBC anticipa la data della première (video) : NBC gioca d'anticipo e rivela la data e il promo di Will & Grace 11. L'undicesima e ultima stagione dell'amata sitcom inizierà prima del previsto, e come svela il video, porta con sé una news scioccante per uno dei protagonisti. Il network del pavone ha annunciato che la serie si sarebbe conclusa nel 2020, dopo averla riportata sul piccolo schermo due anni fa. I produttori esecutivi Max Mutchnick, David Kohan e James Burrows, di ...

La Guida agli esports di AESVI : tutto ciò che c’è da sapere sul mondo dei videogiochi competitivi : Che cosa sono gli esports e dove si possono seguire? Che rapporto hanno con i videogiochi e con lo sport tradizionale? Tutti i videogiochi possono essere anche esports? Come si diventa un videogiocatore professionista? Sono queste, e tante altre, le domande alle quali cerca di rispondere AESVI – l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia – nella sua Guida agli esports. Uno ...

Il libro di Henry : trama cast e curiosità del film con Maddie Ziegler - la bambina prodigio dei video di Sia : C’è Colin Trevorrow, regista di Jurassic Park, dietro la macchina da presa del thriller Il libro di Henry, film del 2007 in onda martedì 15 ottobre in prima tv alle 21.20 su Canale 5. 21.20. Il libro di Henry, trailer Il libro di Henry, trama Il film è incentrato su un bambino prodigio, Henry, che si prende cura della mamma single e del fratellino minore. Un giorno Henry scopre che una sua compagna di classe subisce abusi dal patrigno. ...

Uscita di Google Stadia è ufficiale : a novembre inizia la rivoluzione dei videogame : L'Uscita di Google Stadia è stata finalmente annunciata in via ufficiale. Nel corso dell'ultimo panel del colosso di Mountain View, e poi sulle pagine dell'account Twitter ufficiale, la dirigenza a capo del seducente progetto dedicato al gaming in streaming invita tutti i curiosi a segnare la data del 19 novembre 2019 sui propri calendari. Quella che renderà quindi disponibile il servizio in Nord America e Europa, Italia compresa. ...

Catalogna - Guardiola portavoce dell’indipendentismo : in un filmato l’appello in favore dei 12 leader catalani condannati [video] : Pep Guardiola si fa portavoce dell’indipendentismo della Catalogna: l’allenatore del Manchester City si esprime in un video in favore dei 12 leader indipendentisti catalani condannati “Oggi, una sentenza della Corte Suprema è stata resa pubblica nello Stato spagnolo, è un attacco diretto ai diritti umani, incluso il diritto di riunione e manifestazione, il diritto alla libertà di espressione e il diritto a un processo ...

video F1 - GP Giappone 2019 : l’incidente al via tra Leclerc e Verstappen dall’on-board dei due piloti : I dieci secondi più importanti dell’intero weekend del Gran Premio del Giappone 2019 sono stati senz’ombra di dubbio quelli della partenza della gara. A Suzuka la Ferrari ha visto sfumare una possibile vittoria dopo aver monopolizzato la scena in qualifica con una fantastica doppietta a causa di uno scatto al via negativo in cui Vettel si è fatto bruciare da Bottas mentre Leclerc è entrato in contatto con Verstappen danneggiando la ...

Little Town Hero : l'RPG dei creatori dei Pokémon si mostra in un lungo video gameplay : La nuova IP di Gamefreak, Little Town Hero, uscirà per Nintendo Switch tra pochi giorni (per essere precisi il 16 ottobre) e in vista del lancio, GameXplain ha pubblicato un'intera ora di gioco. Ciò include uno sguardo approfondito sia alla città che prende il nome dal titolo sia al sistema di battaglia stesso.Per chi non conoscesse il nuovo RPG dei creatori dei Pokémon, nella descrizione ufficiale leggiamo:"La storia è ambientata in un remoto ...

Un video ci mostra com’è cambiata la diffusione dei sistemi operativi negli ultimi vent’anni : Un breve video di tre minuti ci mostra com'è cambiata la diffusione dei sistemi operativi per dispositivi mobili negli ultimi vent'anni, dal 1999 al 2019. L'articolo Un video ci mostra com’è cambiata la diffusione dei sistemi operativi negli ultimi vent’anni proviene da TuttoAndroid.

Diretta/ Pistoiese Fiorentina - risultato finale 1-4 - video tv : goleada dei viola! : Diretta Pistoiese Fiorentina streaming video e tv, risultato live del match amichevole e derby toscano che si gioca allo stadio Melani di Pistoia.