Batistusta | «Ho pregato un amico dottore di amputarmi le gambe Avevo le caviglie a pezzi»

Fonte : newscronaca.myblog

(Di lunedì 21 ottobre 2019) “Le miesono fragili per costituzione. Non ho mai potuto giocare al cento per cento. Sono stato torturato dalle distorsioni. Andavo avanti a furia di infiltrazioni e antidolorifici”, una grande carriera nel calcio che ha avuto conseguenze nefaste per l’ex attaccante argentino di Fiorentina e Roma Gabriel Omar Batistuta, conosciuto come “Batigol”: “L’impegno con la società, con il pubblico, con me stesso era troppo importante. Scendevo in campo in condizioni impossibili. Ero il Re Leone, Batigol il guerriero e stringevo i denti”. Finito di giocare infatti è arrivato il conto: “Appena smesso, mi sono ritrovato con le– fa sapere il “Corriere dello sport” – Nonpiù cartilagine. Osso contro osso, su un peso di 86-87 chili: il minimo movimento diventava un tormento. Lo stesso problema di Van Basten, che ha detto basta a 28 anni. Certi giorni non ...

teresacapitanio : RT @leggoit: gabriel omar #batistusta choc: «Ho pregato un amico dottore di amputarmi le gambe» #calcio - leggoit : gabriel omar #batistusta choc: «Ho pregato un amico dottore di amputarmi le gambe» #calcio -