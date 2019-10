Marelli su De Ligt | la tocca prima col tallone | non è rigore

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 20 ottobre 2019) Anche, l’ex arbitro, si è pronunciato sul tocco di mano in area di Denel finale di Juve-Bologna. Per l’ex arbitro la prestazione di Irrati non è stata soddisfacente, ma non per i singoli episodi, in generale per la gestione della gara, ma proprio nel caso di Deha ragione. Foto dal blog di LucaDeinterviene in modo goffo sul pallone e lonettamente con ilsinistro, deviandolo sul proprio braccio sinistro. Il pallone cambia direzione e rende in contatto successivo del tutto casuale e, pertanto, non punibile. In sintesi: il tocco di mano è rimasto un tocco di mano, non c’è fallo. Non è punibile un tocco di mano nel caso in cui il pallone arrivi direttamente dalla testa o da una parte del corpo del giocatore stesso. Come detto, è un episodio piuttosto banale una volta individuata la (chiara) deviazione con il...

