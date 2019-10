Ma alla fine | servono davvero le cannucce?

Scacchi - FIDE Grand Swiss 2019 : patte per Caruana - Carlsen e Vocaturo. 14 giocatori racchiusi in mezzo punto a tre turni dalla fine : Otto turni del FIDE Grand Swiss non sono serviti a definire un’unica egemonia sulla classifica: sono tantissimi, infatti, i nodi ancora da sciogliere in quello che si appresta a essere un finale infuocato, con quattordici giocatori racchiusi in mezzo punto. Al comando c’è il terzetto composto dall’italoamericano Fabiano Caruana, dall’armeno Levon Aronian e dallo spagnolo David Anton Guijarro. Dato che Caruana gareggia ...

Anthem è stato il quinto gioco più venduto del 2019 negli USA fino alla fine di agosto : Anthem di BioWare è risultato il quinto gioco più venduto del 2019 in Nord America fino alla fine di agosto.Le vendite del discusso gioco sono arrivate al quinto posto dopo Mortal Kombat 11, Kingdom Hearts 3, Madden NFL 20 e The Division 2, secondo le statistiche del gruppo NPD, tramite l'analista di settore Mat Piscatella.Questo risultato probabilmente sorprenderà molti.Leggi altro...

LIVE Brescia-Olimpia Lubiana basket - EuroCup 2019-2020 in DIRETTA : Finale punto a punto. Brescia sotto di uno a cinque minuti dalla fine : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 69-71 Ancora Miller-McIntyre, stasera un incubo per Brescia. 69-69 LANSDOWNE! Canestro da due di DeAndre e Brescia raggiunge Lubiana. Finale al cardiopalma. 67-69 Uno su due dalla lunetta di Cain. Attenzione poiché Miller-McIntyre ha speso il quarto fallo. 66-69 Altra persa sanguinosa per Brescia. Blazic ruba palla a Cain e dall’altra parte Hopkins va in lunetta e segna entrambi i ...

LIVE Brescia-Olimpia Lubiana basket - EuroCup 2019-2020 in DIRETTA : Brescia sotto 39-46 alla fine del secondo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA IL TERZO PERIODO 41-46 Abass trova il primo canestro della ripresa, Brescia a -5. 39-46 Luca Vitati risponde a Blazic con un altro gioco da tre punti a tre secondi dalla fine del secondo quarto. 36-46 Gioco da tre punti di Blazic che ferma la rimonta di Brescia. 36-43 Altri due punti per uno scatenato Sacchetti. 34-43 Sacchetti riporta i suoi in singola cifra di svantaggio. 32-43 ...

Voghera - litiga con la mamma a 14 anni e si lancia nel vuoto dalla finestra : Dopo una lite con la madre si è lanciata dalla finestra, al primo piano di un palazzo di Voghera (Pavia). La ragazza, che ha 14 anni, è stata subito soccorsa dai medici del 118 di Pavia...

Il Segreto spoiler : Francisca ordina a Mauricio di porre fine alla vita di Severo : Le avventure dello sceneggiato spagnolo Il Segreto non finiscono mai di sorprendere. Nei prossimi appuntamenti italiani, Francisca Montenegro (Maria Bouzas) vorrà vendicarsi di Severo Santacruz (Chico Garcia) a tutti i costi. La moglie di Raimundo Ulloa, convinta che a far esplodere una bomba nella sua villa il giorno del matrimonio di Fernando Mesia e Maria Elena sia stato il padre del piccolo Carmelito, commissionerà l’omicidio dell’uomo. Nel ...

Control riceve oggi la Photo Mode - la modalità gratuita Expeditions arriverà alla fine dell'anno : Lo sviluppatore Remedy ha rivelato che la sua avventura Control riceverà la Photo Mode, precedentemente annunciata, oggi. E ha anche condiviso alcuni dettagli sulla prossima modalità gratuita Expeditions.La modalità foto, già vista in molti altri giochi, consente ai giocatori di catturare i loro momenti preferiti nel corso dell'avventura.Su PlayStation blog, la community manager di Remedy, Vida Starcevic, ha spiegato: "potete accedere alla ...

LIVE Pagelle Liechtenstein-Italia 0-1 - i voti in DIRETTA : Sirigu mette al sicuro il risultato alla fine del primo tempo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Liechtenstein-Italia Pagelle Liechtenstein-Italia 0-1: ITALIA Sirigu 7: Subito una parata decisiva su un tiro velenoso di Salanovic da dentro l’area di rigore, poi comanda la difesa quando si trova scoperta nei contropiedi. Di Lorenzo 6: Messo in difficoltà nella sua fascia all’inizio ma poi riesce a prendere le misure durante il primo ...

RAN : Lost Islands : il battle royale ambientato nel XVI secolo arriverà alla fine dell'anno in accesso anticipato su Steam : Il pubblico dell'EGX 2019, che si terrà all'ExCel di Londra, avrà la possibilità di mettere le mani, per la prima volta in Europa, su RAN: Lost Islands, un gioco multiplayer online di combattimenti, ambientato nel XVI secolo. Il publisher Zodiac Interactive e lo studio di sviluppo Jolly Roger Game Studio (Tiger Knight: Empire War) sono lieti di annunciare che il gioco sarà disponibile entro la fine dell'anno su Steam.Ran: Lost Islands è un ...

Quota 100 - salta il restyling delle finestre. La palla passa al tavolo con i sindacati : La rinuncia alla creazione dal 2020 di un’uscita unica per i nuovi pensionamenti anticipati arriva al termine della riunione a Palazzo Chigi sulla manovra tra il premier Conte e la delegazione del ministero dell’Economia. I veti incrociati nella maggioranza provocano lo stop alle modifiche. La questione sarà ora affrontata nel confronto con Cgil, Cisl e Uil sulla previdenza

Gigi D’Alessio : “Io - vittima di pregiudizi : i miei dischi li buttavano nella ‘munnezza’. Ma alla fine ne ho venduti 26 milioni e oggi mi prendo una rivincita” : Chiacchierare con Gigi D’Alessio è come salire sulle montagne russe dell’ironia, della riflessione, della malinconia, ma anche del talento e dell’amore per il proprio lavoro. Con “Noi Due”, il nuovo album in uscita il 18 ottobre, non solo il cantautore partenopeo duetta con Fiorella Mannoia per il nuovo singolo “L’ammore”, ma anche con Giusy Ferreri, Emis Killa e Luchè, oltre al brano estivo “Quanto amore si dà” con Guè ...

LIVE Superbike - GP Argentina 2019 in DIRETTA : è testa a testa tra Bautista e Rea a 13 giri dalla fine! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -14 Lungo Bautista, Rea ne approfitta e passa davanti, il tutto dura poco però e l’iberico si porta di nuovo in tesa. Si entra nel vivo! -15 Brutto errore di Rea che finisce lungo, Bautista però sembra non riuscire ad allungare. -16 C’è già un bel gap tra i primi quattro e il resto del gruppo, difficile rientrare. -17 Bene Rinaldi che risale in sesta posizione, davanti sempre ...

Golf – Open d’Italia : Fitzpatrick difende il primo posto ad un giro dalla fine - Pavan nella top ten : L’azzurro perde due posizioni ma rimane comunque tra i migliori dieci, domani l’ultimo giro che deciderà il vincitore della 76ª edizione dell’Open d’Italia L’inglese Matthew Fitzpatrick è rimasto al comando con 200 (67 65 68, -13) colpi a un giro dal termine del 76° Open d’Italia, quinta tappa delle Rolex Series dell’European Tour, che si sta svolgendo sul difficile percorso dell’Olgiata Golf Club (par 71) a Roma. ...

Rinnovo Zielinski - ancora nessuna firma : alla finestra un top club : Zielinski ancora non firma per il Rinnovo Piotr Zielinski non ha ancora firmato il suo Rinnovo con il Napoli. Il contratto è in scadenza nel 2021 e, secondo quanto riporta calciomercato.com, alla base della mancata chiusura ci sarebbe la clausola. La SSC Napoli vorrebbe fissare il prezzo della stessa a 130 milioni di euro contro il volere degli agenti del polacco. In questo scenario potrebbe inserirsi il PSG che da tempo segue il ...