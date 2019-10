Varese | aggredisce per la seconda volta il sacrestano | arrestato 50enne per odio razziale

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 ottobre 2019) È stato aggredito due volte dallo stesso uomo a distanza di due mesi. Non ha pace Deodatus Nduwimana, ildella parrocchia di Gallarate () che venerdì mattina ha subito laaggressione da parte di Luigi La Manna, un uomo di 50 anni, già fermato dai carabinieri con l’accusa di atti persecutori e lesioni aggravate dalla discriminazione. Secondo quanto ricostruito dai militari, La Manna ha atteso Nduwimana, italiano e originario del Burundi, fuori dall’oratorio e, unache ilè arrivato, gli si è scagliato contro: prima lo ha minacciato gridando “Negro di m…torna al tuo paese” e poi lo ha preso a calci e a pugni. Ilquindi si è rifugiato all’interno del municipio dove, raggiunto dai carabinieri, sono scattate le manette. La prima aggressione risale al 17 agosto e già allora aveva ricevuto un primo ...

