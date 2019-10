Non litighiamo

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 18 ottobre 2019) “Sono entrato nella fase ‘cerchiamo di non litigare’, non voglio rovinarmi l’entusiasmo per la Leopolda” numero 10 che inizia oggi, ha detto Matteo Renzi a Radio Anch’Io, commentando l’intervista in cui Dario Franceschini afferma che il leader di Italia Viva “non farà come Salvini”. Più che una rassicurazione, quello di Renzi sembra un auspicio, visti anche i recenti screzi tra Pd e Italia Viva registrati sulla manovra, che non lasciano ben sperare.Certo è che la Leopolda, arrivata alla sua decima edizione, si annuncia “vivace”, la prima di Renzi come leader del suo nuovo partito. “Sono totalmente d’accordo con Dario - dice Renzi -, peraltro tutta la scommessa di un governo che investe sulla cultura è la nostra sfida, siamo al suo fianco, ho un rapporto assolutamente positivo con ...

